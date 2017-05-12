فقد ما يقارب الـ 100كغ.. أغرب طريقة لإنقاص الوزن قام بها هذا الرجل

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لجأ رجل بريطاني إلى طريقة غريبة لإنقاص وزنه، بعدما عانى فترة طويلة من السمنة المفرطة.

قام الرجل الذي يدعى ديف مير، ويبلغ من العمر 54 عاما، بشرب بوله كمرطب لجسده، حيث عاش معظم أيامه على تناول عصير فاكهة الجريب فروت وكوبين من البول.

وأكد مير أنه شُرب بوله يعطيه شعوراً بالانتعاش والصحة أكثر من أي وقت مضى، مشيراً إلى أنه فقد عشرات الكيلوغرامات بواسطة شرب البول، بحسب صحيفة "ديلي ستار".

وداوم مير على شرب البول وعصير الجريب فروت لمدة 30 يوما، دون تناول أي طعام أو شراب آخر، مؤكدا أنه المنتج الأمثل لمكافحة الشيخوخة، ويبقيه في حالة جيدة.

وفقد الرجل ما يقرب من 100كغ من وزنه خلال 6 سنوات، وقال "إن البول يقلل احتياجنا من المواد الأساسية في الطعام لأنه يحتوي على كل شيء يحتاجه الإنسان، ومعظم الناس يعتقدون أنه منتج من الفضلات، ولكنه ليس كذلك، إنه أنظف من الماء".

(sputnik)