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تحذير جدّي من تناول مسكنات الآلام

10
MAY
2017
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حذرت دراسة حديثة من استخدام الأدوية المسكنة للآلام، لافتة إلى أن استخدامها، حتى ولو لفترة قصيرة، أخطر مما يظن البعض وقد يؤدي إلى الإصابة بنوبة قلبية.
وراقب باحثون من كندا وفنلندا وألمانيا، الوصفات الطبية مقابل النتائج الصحية التي حصل عليها نحو 446 ألف شخص، ليتوصلوا إلى أن المسكنات قد تزيد نسبة الإصابة بنوبة قلبية إلى نحو 50 في المائة.

وذكرت الدراسة أن استخدام الأدوية غير الستيرودية المضادة للالتهابات لمدة أسبوع قد تؤدي للإصابة بنوبة قلبية، لافتة إلى أن الخطر يصل لذروته بعد استخدامها لمدة شهر، وفق ما ذكرت صحيفة تلغراف البريطانية.

وأشار الباحثون إلى أن استخدام المسكنات لمدة تزيد عن شهر لن يغير نسبة الخطر، مقارنة بأخذها لفترات أقصر، لكنهم حذروا من أخذها بجرعات كبيرة.

ولم يتوصل البحث للسبب وراء العلاقة بين تناول المسكنات وارتفاع نسبة الإصابة بالنوبات القلبية، لكن دراسة سابقة أوضحت أن هذه الأدوية تعيق هرمون يسمى بروستاسيلين، الذي يحمي الأوعية الدموية.

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