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مفاجأة سارة لأصحاب فصيلة الدم"O"

5
MAY
2017
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فيما يعد بشرى سارة لأصحاب فصيلة الدم "O"، خلصت دراسة حديثة إلى أن أصحاب فصائل الدم "A"، "B"، و"AB" أكثر عرضة بنسبة 9% للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، والسكتات القلبية.
 
وكشفت النتائج البحثية، أن ذلك قد يرجع إلى ارتفاع مستويات بروتين مسؤول عن تخثر الدم مما يؤدي للإصابة بالجلطات، لدى أصحاب هذه الفصائل الثلاث، حسب ما جاء في موقع "بولدسكاي" المعني بالصحة.
 
كما أن أصحاب فصيلة الدم "A" ترتفع لديهم نسبة الكولسترول، وهو عامل خطر رئيسي في الإصابة بالنوبات القلبية، هذا فضلاً عن ارتفاع مستويات بروتين غالاكتين3 لدى أصحاب فصائل الدم الثلاث، وهو بروتين مرتبط بالالتهاب، كما أنه يعقد حالة مرضى قصور القلب، على حد قول الباحثين.
 
ومن جانبها، قالت الباحثة في المركز الطبي الجامعي في جرونينجن بهولندا والمشرفة على الدراسة تيسا كول، إن الدراسة أجريت بتحليل أبحاث استخدم فيها مجموعتين أحدهما من أصحاب فصيلة الدم "O" والأخرى من أصحاب فصائل الدم الثلاث الأخرى، فيما يتعلق بخطر التعرض للإصابة بأمراض القلب التاجية، وضعف عضلة القلب، والنوبات القلبية وجميع أمراض الأوعية الدموية.
 
وأضافت كول أن هناك حاجة لإجراء مزيد من الأبحاث لمعرفة سبب زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى الأشخاص من غير ذوي فصيلة الدم "O"، موضحة أن دراسة المخاطر التي تحيط بكل فصيلة من فصائل الدم بشكل منفصل سيساعد في معرفة السبب.
 
كما لفتت إلى أنه ينبغي في المستقبل دراسة فصيلة الدم ضمن تقييم المخاطر المتعلقة بحماية القلب والأوعية الدموية بالإضافة إلى الأخذ في الاعتبار مستويات الكوليسترول بالدم، والعمر، والجنس وضغط الدم الانقباضي أي (ضغط الدم أثناء انقباض القلب).
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