متى يتوجب القلق من ظهور بقع زرقاء؟

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أحيانا تظهر بقع زرقاء على الجسم بشكل مفاجئ، والأسباب تكون هنا متعددة: بسبب التعرُض لضربةٍ على سبيل المثال. ولكن قد يتوجب مراجعة الطبيب عند ظهور هذه البقع، لأن الأمر لا يكون بسيطا دائما.

تظهر أحيانا بقع زرقاء على الجسد ما أو قد يكون السبب مجهولا عند ظهورها بشكل مفاجئ، وتسمى هذه البقع بالكدمات، وتتنوع أسباب ظهورها. إلا أن هنالك مجموعة من الأسباب التي يمكن إيجازها بالتالي:

أسباب لا تدعو للقلق

أحيانا تظهر لنا بقع زرقاء بسبب التعرض لضربة، أو قرصة من بعض الحشرات، كما يمكن أن تظهر هذه البقع بعد سحب الدم أو عن طريق الإبر الطبية، هذه كلها أسباب لا تدعو للقلق، وغالبا ما تختفي البقع لوحدها بعد أيام معدودة، وأحيانا تستغرق مدة أطول.

البقع وارتباطها بالأورام

قد تظهر أحيانا البقع الزرقاء في مختلف مناطق جسم الإنسان بدون سبب واضح، بحيث يلاحظ تكون بقع زرقاء في أماكن معينة، وهو ما قد يكون دلالة على وجود أورام سرطانية، أو تخثرات دموية داخلية. فالعديد من الأمراض الداخلية تظهر علامة كدمة أو بقعة زرقاء على الجسم.

البقع الزرقاء كمؤشر على نزيف

قد يكون ظهور بقع زرقاء على الجلد علامة لحدوث نزيف في الجسم. فالتعرض لضربة قوية على الجسم يؤدي أحيانا إلى حدوث نزيف دموي في الشعيرات التي تكون قريبة من الطبقة الخارجية أو السطحية من الجلد، حيث يتسرب الدم من هذه الشعيرات إلى خلايا الجسم، ويظهرهذا التسرب على الجلد إما باللون الأزرق المائل إلى البنفسجي. مما يستوجب المتابعة. فإن بقيت البقع لمدة أسبوعين إلى أربعة أسابيع فهذا أمر طبيعي، ودلالة على تعافي الجسم، إلا أنه إن بقيت البقع مدة أطول فيجب التوجه إلى الطبيب.

يشار إلى أن انخفاض نسبة الصفائح الدموية في الجسم بما يقل عن ألفي صفيحة، يؤدي أيضا إلى ظهور بقع زرقاء على الجسم دون التعرض إلى أي ضربة أو كدمة على الجسم، حيث يتطلب الأمر القيام بعمل فحوصات طبية للتأكد من سبب المشكلة. كما أن تناول بعض أنواع الأدوية والتي تعمل على تمييع الدم أو منع تخثره مثل الأسبرين. أيضا هناك أنواع أخرى من الأدوية التي من شأنها العمل على ترقيق الجلد، ما يتسبب بظهور بقع زرقاء مثل الكورتيزون. وبالإضافة إلى ما ذكر فإن ظهور تلك البقع قد يكون مرتبطا ببعض الأمراض المتعلقة بالدم، أو وجود مشاكل في عملية تخثر الدم.