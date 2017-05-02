تحذير - الكاتشاب يحتوي على هذا المكوّن الضار... والكمية التي تأكلونها منه صادمة!

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لها - لا شكّ في أنكم تحبّون إضافة الكاتشاب إلى أطباقكم المختلفة. فهو يمنحها نكهة مميزة.

لكن اعلموا أنّ كل ملعقة طعام منه تحتوي على 3.62 غ من السكّر، بحسب دراسة أميركية.

كذلك توصلت دراسة أخرى إلى أنّ كيس الكاتشاب الصغير الذي يقدم لكم مع الوجبات السريعة يحتوي على غرامين من السكّر و10 سعرات حرارية. وهذا يعني أنكم تستهلكون في المتوسط ما لا يقلّ عن 12 غ من السكّر خلال الوجبة الجاهزة الواحدة.

وإذا قرأتم لائحة مكونات الكثير من أنواع الكاتشاب تجدون: طماطم حمراء ناضجة، خلّ مقطّر، شراب الذرة مع نسبة مرتفعة من الفريكتور، ملح، بهارات، طحين البصل، معطرات طبيعية.

إذاً كل ما عليكم أن تفعلوه هو أن تتناولوا هذا المكوّن باعتدال.