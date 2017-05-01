مفاجأة - ما سرّ الفجوة الموجودة بين الأنف والشفة العليا؟

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النثرة أو الفجوة الموجودة بين الأنف والشفة العليا تسمّى أيضاً فجوة الحب أو قوس كيوبيد فوفقاً للمعتقدات السابقة الملاك يضع اصبعه في هذه المنطقة لينام الرضيع.

وبحسب العلم، ترتبط هذه النثرة بتطور ونمو وجه الطفل في الرحم أيّ قبل الولادة. فبعد ثلاثة أشهر من الحمل تظهر 3 أقسام رئيسية في الوجه (الأنف، العينين والفم) تنمو وتلتقي في منتصف الشفة العليا مشكّلة هذه النثرة.

والشخص الذي لديه النثرة ملساء غير مجوّفة يعاني من متلازمة الكحول الجنينية أيّ Fetal alcohol syndrome وهي عبارة عن تشوّهات جسديّة واضطرابات عقلية.