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إيّاك والأكل أمام التلفزيون!

30
APRIL
2017
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يميل كثيرون إلى تناول الطعام أمام شاشة التلفزيون، ويلتهمون كميات كبيرة من الطعام من دون أن يشعروا بذلك، وتؤدي هذه العادة، إلى جانب العديد من العادات السلبية الأخرى إلى اكتساب الوزن الزائد والإصابة بالبدانة والأمراض المرافقة لها.


ويقول رئيس مكتب الأبحاث في جامعة أوكسفورد البروفيسور تشارلز سبينس إن هناك العديد من الإجراءات البسيطة، التي تساعد على التخفيف من كمية الطعام التي يتم تناولها، بما في ذلك عدم تناول وجبات الطعام أمام شاشة التلفزيون، وفق ما نقلت صحيفة "بيزنس إنسايدر" الأميركية.
ويوصي سبينس بإغلاق التلفزيون أثناء تناول الطعام، لأننا يمكن أن نأكل كميات تزيد بمقدار الثلث أمام شاشة التلفزيون دون أن نشعر. وهناك أساليب وحيل أخرى تساعد على التخفيف من كمية الطعام التي نتناولها كل وجبة.


ومن بين هذه الوسائل وضع الوجبات الخفيفة داخل طبق بلون أحمر، بالإضافة إلى استخدام أطباق أصغر حجماً للوجبات، حيث يساعد ذلك على خداع الدماغ، واختيار أطباق من دون حواف، بدلاً من الأطباق ذات الحواف.


ويؤكد سبينس ضرورة الامتناع عن تناول الطعام أمام التلفزيون، فهو أسوأ ما يمكن أن تفعله إذا كنت تحرص على عدم زيادة وزنك. وكحيلة أخيرة يمكن استخدام شوك وملاعق وسكاكين ثقيلة الحجم، مما يساعد على التخفيف من كمية الطعام التي نتاولها خلال الوجبة.

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