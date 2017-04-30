5 أمراض يسببها استخدام الميكروويف، أخطرها السرطان

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يكاد لا يخلو بيتٌ من وجود الميكروويف فيه، لاعتماد الكثيرين عليه في تحضير الطعام وتسخينه ولكنه ليس آمناً على صحّة الإنسان ويسبب بعض الأمراض.

ووفقا لدراسة أجراها البروفسور بول دويون، من جامعة كيوشو في اليابان فان لاستخدام الميكروويف آثار سلبية على صحتنا وعلى الطعام تتلخص بالتالي:

1.يسبب الميكروويف تغييراً في تركيبة الأطعمة ويُفقدها المواد المضادة للأكسدة، كما يسرع الشيخوخة ويزيد من مخاطر الأورام بالإضافة إلى أنّه يعزز الاصابة بالالتهابات.

2.يخفض تسخين الطعام في الميكروويف من القيمة الغذائية للوجبة ويقضي على الفيتامينات والمعادن.

3.الوقوف أمام الميكروويف أثناء التسخين يغير نسبة إنتاج الميلاتونين وهو هرمون أساسي للنوم الأمر الذي يسبب الأرق.

4.يؤدي إلى الشعور بالتعب، تبين أن إشعاع الميكروويف هو سبب الإصابة بمتلازمة التعب المزمن. فهذا الجهاز يقلل عدد خلايا الدمّ الحمراء المسؤولة عن نقل الأوكسجين إلى الدماغ وغيرها من أعضاء الجسم.

5.انخفاض كمية المواد المضادة للأكسدة وتدمير الفيتامينات والمعادن اللازمة لتعزيز مناعة الجسم بالإضافة إلى المواد المسرطنة المنبعثة من الميكروويف، كلّها تزيد خطر الإصابة بالسرطان.