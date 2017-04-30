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هذه الأطعمة والمشروبات تؤثر على الوجه !

30
APRIL
2017
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من المعروف أن تناول الطعام ينعكس على جسمك لكن هناك عدداً من الأطعمة والمشروبات عند تناولها قد تنعكس على وجهك بشكل سلبي
وبحسب الدراسات فان لشرب اللبن أو إضافته على بعض المشروبات تاثيرات على البشرة عند البعض، لأنه يثير الالتهابات فى جميع أنحاء الجسم بما فيها الوجه، فإذا لاحظت أن وجهك منتفخاً ومجعداً تخلي عن جميع الألبان لبضعة أسابيع لمعرفة الفرق في مظهرك.

أما بالنسبة لتناول الحلويات فإن السكر لا يؤثر على وزنك فقط، لكنه ينعكس على بشرتك أيضاً ويعمل على إتلاف الكولاجين بالجلد وهذا يجعل تبدو بعمر أكبر وتظهر التجاعيد، لذا فإن الطريقة الوحيدة للحفاظ على بشرتك خفض السكر.

وايضا تناول الخمور ينعكس على الوجه بجعله أكثر احمراراً ومجعداً، لأنه يحتوي على مادة الكبريتيدات التي تتسبب في فقدان الجسم للماء وتضغط على الكبد ما ينتج عنها فشل عملية الهضم فتظهر على الوجه تجاعيد.

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