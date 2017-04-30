وصفة قديمة تفتح الشرايين المسدودة وتخفض الكوليسترول وتحسن الجهاز المناعي

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هذا العلاج يحارب أيضاً الجذور الحرة في الجسم التي هي السبب وراء الأمراض الخطرة والحالات المرضية المرتبطة بأمراض القلب والدورة الدموية

المكونات الضرورية لتحضير الوصفة:

ليتران من الماء الصافي

4 ليمونات حامضة بقشرتها

4 رؤوس من الثوم

جذر صغير من الزنجبيل (3-44 سم)

طريقة التحضير:

اغسلوا الليمونات الحامضة وقطعوها إلى قطع .قشروا الثوم واخفقوا المكونات جميعها مع الحامض والزنجبيل .

ضعوا المكونات المخفوقة في وعاء معدني، وأضيفوا ليترين من الماء وسخنوا الكل على أن تحرك المكونات حتى تبدأ مظاهر الغليان الأولى. أطفئوا النار فوراً قبل الغليان بقليل ومن ثم اتركوا المزيج يبرد. بعد ذلك صفوا المزيج واسكبوه في قنينة زجاجية.

استهلكوا هذا الشراب على هذا الشكل : كوب واحد كل يوم قبل الأكل بساعتين على الأقل، أو على معدة فارغة.

قبل استهلاك الشراب، خضوا الزجاجة جيداً.. لا تخشوا من رائحة الثوم فالليمون الحامض والماء والطهو ستبطل رائحة الثوم.