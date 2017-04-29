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خطأ عليكم التوقف عن ارتكابه.. لا تزيلوا الجزء المتعفن من الخبز!

29
APRIL
2017
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معظم الناس عاينوا خبزاً متعفناً في حياتهم اليومية، والأغلبية قامت باقتطاع الجزء المتعفن من قطعة الخبز وتناول الأطراف السليمة شكلاً ولوناً. قد يبدو الأمر منطقياً إلا أن الخبراء يظهرونكم مخطئون تماماً.

من الضروري في هذه الحالة رمي القطعة الكاملة او حتى الكيس بأكمله في حال تم رصد العفن. فالبقع التي تظهر هي ليست المؤشر الوحيد الذي تستطيعون الإستناد عليه لتحديد وجود العفن في الخبز، فمن المحتمل أن يكون هذا العفن قد تغلغل إلى داخله بشكل غير ظاهر، نظراً إلى أنّه يكون أكثر وضوحاً على الأسطح.

وإن قمتم بتناول قطعة من الخبز كان أحد أطرافها متعفّنًا، قد تعرّضون نفسكم رغم إزالته إلى إستهلاك نسب غير ظاهرة من العفن، وما ينتج عنها من أعراض محتملة وحتّى تسمّم غذائي، والأمر لا يقتصر على الخبز، بل يشمل كلّ الأطعمة التي تكون سميكة، تتمتع بمسام واسعة وطرية من الداخل، إذ يزداد إحتمال إنتشار العفن في داخلها دون أن تستطيعي رصد الأمر بالعين المجرّدة.

وصحيح أن بعض العفن قد يحمل فوائد لجسم الإنسان في حال تناوله بنسب محدودة إلا أن العفن أنواع والمضر منه أكثر انتشاراً في هذه الحالات.

Al-Jadeed
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