انفخ على سبابتك لبضع ثوان.. وهذا ما سيحدث!

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كثيراً ما نشعر بآلام في أجسامنا لا نعرف سبب حدوثها ولا كيفية علاجها، لكن غالباً ما نلجأ إلى أخد الأدوية للتخفيف من ذلك، إليكم في هذا المقال طرق طبيعية للتخلص من الوخزات المفاجأة في بضع ثواني فقط.

1- إذا شعرتم بوخز في الحلق بعد السعال فعلى الأرجح أن هذا يعني أنك تعاني من التهاب الحلق، وللتخلص من هذا الألم كل ما عليك فعله هو فرك أذنيك والضغط عليها جيداً لبضع ثواني وسيختفي الوخز.

2- في حال شهرت بضيق وأن أعصابك مشدودة وتريد أن تهدئ أعصابك فكل ما عليك فعله للإسترخاء في ثواني، هو غسل وجهك بالماء البارد مع التنفس جيداً وستلاحظين الفرق.

3- هل تشعر باختناق في الأنف؟، كل ما عليك للتخلص من هذا المشكل هو رفع لسانك إلى سقف حلقك مع الضغط بالسبابة وسط الحاجبين لمدة 20 ثانية.

4- تجنب ظهور بثور، فعندما يظهر البثور مع ألم خفيف إضغطي عليه بقطعة من الثلج، ثم إضغطي بأصبعك بلطف على المنطقة المعالجة لتأخد حرارة الجسم الطبيعية وهذا سيجنبك ظهور البثور على وجهك.

5- -تخفيف ألم الأسنان: فهناك خدعة بسيطة تعمل بشكل جيد في تخفيف آلام الأسنان، فقط قم بوضع قطعة ثلج على الجزء الخلفي من يدك بين الإبهام والسبابة وسيختفي الألم تماماً، تعمل هذه الخدعة كمخدر لـ 60-90 % من الحالات، فالأعصاب الخلفية الموجودة في يدك هي المسؤولة على الشعور بالألم.

6- لتخفيف الصداع النصفي قم بفرك منطقة ما بين الإبهام والسبابة من الجهتين، مع الضغط الخفيف، تعمل هذه الحيلة لتخفيف الصداع النصفي في أسرع وقت.