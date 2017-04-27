living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

انفخ على سبابتك لبضع ثوان.. وهذا ما سيحدث!

27
APRIL
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كثيراً ما نشعر بآلام في أجسامنا لا نعرف سبب حدوثها ولا كيفية علاجها، لكن غالباً ما نلجأ إلى أخد الأدوية للتخفيف من ذلك، إليكم في هذا المقال طرق طبيعية للتخلص من الوخزات المفاجأة في بضع ثواني فقط.

1- إذا شعرتم بوخز في الحلق بعد السعال فعلى الأرجح أن هذا يعني أنك تعاني من التهاب الحلق، وللتخلص من هذا الألم كل ما عليك فعله هو فرك أذنيك والضغط عليها جيداً لبضع ثواني وسيختفي الوخز.

2- في حال شهرت بضيق وأن أعصابك مشدودة وتريد أن تهدئ أعصابك فكل ما عليك فعله للإسترخاء في ثواني، هو غسل وجهك بالماء البارد مع التنفس جيداً وستلاحظين الفرق.

3- هل تشعر باختناق في الأنف؟، كل ما عليك للتخلص من هذا المشكل هو رفع لسانك إلى سقف حلقك مع الضغط بالسبابة وسط الحاجبين لمدة 20 ثانية.

4- تجنب ظهور بثور، فعندما يظهر البثور مع ألم خفيف إضغطي عليه بقطعة من الثلج، ثم إضغطي بأصبعك بلطف على المنطقة المعالجة لتأخد حرارة الجسم الطبيعية وهذا سيجنبك ظهور البثور على وجهك.

5- -تخفيف ألم الأسنان: فهناك خدعة بسيطة تعمل بشكل جيد في تخفيف آلام الأسنان، فقط قم بوضع قطعة ثلج على الجزء الخلفي من يدك بين الإبهام والسبابة وسيختفي الألم تماماً، تعمل هذه الخدعة كمخدر لـ 60-90 % من الحالات، فالأعصاب الخلفية الموجودة في يدك هي المسؤولة على الشعور بالألم.

6- لتخفيف الصداع النصفي قم بفرك منطقة ما بين الإبهام والسبابة من الجهتين، مع الضغط الخفيف، تعمل هذه الحيلة لتخفيف الصداع النصفي في أسرع وقت.

Beirutpress
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout