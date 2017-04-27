بالفيديو: لاحظ انتفاخ قرب عينه.. وعندما ذهب لإزالته كانت الصدمة!

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لا ينصح بمشاهدته إن كنتم من أصحاب القلوب الضعيفة...

رام الله - شاشة نيوز - ترجمة خاصة - عرفت الطبيبة ساندرا لي بأنها طبيبة الحبوب، والتي تقوم بتصوير عملية إزالتها للحبوب والانتفاخات عن مرضاها.

هذه المرة جاءها رجل يعاني من حبة أو انتفاخ موجود بالقرب من عينه وحاجبه، وبدت ككرة عالقة في تلك المنطقة.

عاش هذا الرجل مع الحبة على وجهه لفترة لكنه قرر الذهاب للتخلص منها وإزالتها، وأثناء إجراء العملية بدى عليه التوتر والقلق، إلا أن الطبيبة ساندرا هدأت من روعه وقالت له: "أنا آسفة فهذه ظهرت في منطقة سيئة وصعبة"، ثم أخبرته أن يحاول الارتخاء لكي لا يشعر بأي ألم.

وبدأت د.ساندرا بقطع الحبة من المنتصف والضغط عليها لإخراج كل ما بداخلها وهنا كانت المفاجأة...

شاهدوا الفيديو لتعرفوا ماذا خرج من الحبة ...