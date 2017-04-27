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الكمون والليمون: مزيجٌ لحرق الدهون.. وعلاج سحري لهذه الأمراض

27
APRIL
2017
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على الرغم من أنه قد لا يكون هناك وصفات سحرية تعمل على إذابة الدهون من الجسم من دون ان تكون مترافقة مع حمية غذائية صارمة تساعد على التخلّص من الدهون في الجسم، إلاّ أن هناك العديد من الخلطات الطبيعية التي يمكن التركيز عليها في مسعى لمساعدة الجسم على التخلّص من الدهون الموجودة فيه شرط ألا تعود بأي أضرار على الجسم. إليكم كل ما يجب أن تعرفوه عن فوائد عصير الليمون والكمون.

فوائد مشروب الكمون والليمون

يمتاز شراب الليمون والكمون وبالكثير من الفوائد الغذائية العالية والمفيدة لصحة الجسم انطلاقاً من أن الكمون يحتوي على نسب عالية من العناصر وخاصة الحديد، والألياف، أما الليمون فهو من النباتات الحمضية المعروف باحتوائه على مجموعة كبيرة من العناصر والفيتامينات خاصة فيتامين C.

وبالتالي فان اجتماع الليمون والكمون يجمع العديد من مضادات الأكسدة، وبالتالي فان هذا النوع من المشروب في تخفيف الوزن، وذلك لأن الكمون والليمون يحتويان على مركبات قادرة على حرق الدهون وخاصة دهون البطن، وقادرين على إعطاء الجسم الشعور بالشبع.

هذا من دون أن ننسى أن هذا النوع من المشروب يساعد على تخليص الجهاز الهضمي من الغازات المزعجة، ويحمي البشرة من الشيخوخة المبكرة، ما يجعل البشرة أكثر شباباً ونضارة وذلك بسبب مضادات الأكسدة الموجودة في كُلاً من الليمون والكمون.

وبالتالي فان هذا الخليط الطبيعي يعتبر علاجاً فعالاً للبثور وحب الشباب، وعلاج بعض الحالات المرضية التي تصيب الجهاز الهضمي كالمغص والإسهال، ويعطي الجسم الشعور بالراحة والاسترخاء، فالليمون من أهم الأغذية المهدئة للأعصاب وكذلك الكمون.

ويعمل هذا المشروب أيضاً على علاج أمراض الجهاز التنفسي، كالتهابات الحلق أو الأعراض الناتجة من الرشح والإنفلونزا، ويحمي الجسم من السرطانات ويوقي العظم ويحميه من الهشاشة والأمراض كالتهاب المفاصل والروماتيزم، كما أنّهما قادران على تسكين الآلام التي قد تنتج من أمراض العظم.

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