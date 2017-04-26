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السكري: العلاج والوقاية (الدكتور حنينا ابي نادر)

26
APRIL
2017
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مرض السكري هو السبب الرابع للوفاة في لبنان (4٪ من العدد الإجمالي) وفق منظمة الصحة العالمية. يتم تشخيص الحالة بمرض السكري عندما يفوق مستوى الغلوكوز في الدم نسبة 126، وذلك في الصباح قبل الأكل، وبعد قياس النسبة لمرتين في فترتين متباعدتين. وتعتبر المستويات بين 110-126 مؤشرًا لمرحلة ما قبل السكري. يعاني هذا المرض 80 مليون أمريكيّ. لدى بعض الناس قد لا تظهر أعراض، لكن أحيانًا نلاحظ أنهم يشربون ويأكلون أكثر من العادة، كما يشكو البعض من التعب مع احتمال فقدان الوزن.

 

مرض السكري من النوع 2 عادة ما يكون جينيًّا وقد يصيب الناس الذين يعانون سمنة زائدة بسبب اتباع نظام غذائي خاطئ يتّصف بالشراهة، ومن دون ممارسة الرياضة. ينبغي أن تُعايَن نسبة الغلوكوز لدى جميع المرضى ما فوق الـ45 من العمر. وينبغي لمرضى السكري أيضا التحقق من ضغط الدم، ومستوى الدهون. كما يُنصح أن يمتنعوا عن التدخين مع اتّباع برنامج غذائي لدى اخصّائي لخسارة الوزن.

 

مرض السكريّ إذا لم يُعالج، قد يؤدّي الى زيادة معدل الإلتهابات، وضرر على مستوى العينين والأوعية الدموية والكلى والقلب. كبار السن الذين يعانون مرض السكري يجب أن يخضعوا لفحص العين سنويا، والتحقق من أي عدوى ممكنة على مستوى الفم، وتجنب المشي حفاة القدمين، إضافة الى المواظبة على أخذ الدواء بانتظام. أمّا العلاج، فيعتمد على السبب وعادة ما يكون لمدى الحياة.

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