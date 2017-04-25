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أي جزء من جسمكم أكثر سمنة؟ اليكم الحل المثالي

25
APRIL
2017
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لها - 

 
يعاني العديد من الاشخاص من مشكلة البدانة، وقد أثبت العلم وجود 6 أنواع من السمنة تسبب كل منها عوامل مختلفة
 
وأشارت دراسة جديدة نشرتها صحبفة "الانباء" الى أنه يمكن تحديد إلى أي نوع تنتمون، وكيف تحلون مشكلة بدانتكم.
 
1-   بدانة الغذاء: هذا النوع هو الأكثر انتشاراً في العالم حالياً. وهو يحدث بسبب الاستهلاك المفرط للطعام وللسكر. وللتخلص من هذه المشكلة عليكم القيام بتغييرات في نظامكم الغذائي، وقللوا من كمية الطعام والغوا السكر وقوموا بالتمارين لمدة 30 دقيقة على الأقل.
 
2-   بدانة القولون العصبي: هذا النوع من البدانة سببه الضغط النفسي stress، القلق والكآبة. الناس الواقعون في هذه المشاكل يزيد استهلاكهم للسكر. وأفضل حلّ هو النشاط الرياضي.
 
3-   بدانة الغلوتين: هذا النوع من البدانة أكثر انتشاراً عند النساء اللواتي وصلن إلى سن اليأس والنساء اللواتي لديهن عادة شهرية غير منتظمة. والحل المثالي هو تجنب القمح وتجنب الجلوس لوقت طويل والتدخين والكحول. مارسوا الرياضة مع أوزان.
 
4-   بدانة الأيض: الناس الذين يمتلكون معدة منتفخة، يراكمون الدهون في هذا الجزء من الجسم. وهم الأشخاص الذين يتناولون السكر والنشويات أو الذين لديهم مشاكل نفسية أو مشاكل تنفسية هم الأكثر عرضة.
 
5-   بدانة الدورة الدموية: هي أساساً بدانة وراثية. تحدث خصوصاً خلال الحمل وعند الأشخاص الذين يعانون من تورم الساقين. والحل هو في التمارين مثل الجري وصعود السلالم.
 
بدانة الخمول: هذا النوع من البدانة يصيب الأعضاء التي كانت ناشطة في الماضي. والتخلص من مخزون الدهون هذا هو أن لا تنقطعوا عن تناول الطعام لفترات طويلة، لأن الجسم يستطيع أن يسرّع عملية الأيض ويحرقها بسرعة
 
 
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