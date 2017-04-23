طريقة فعالة لتفادي خطر الموت المبكر

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أكد علماء تابعون لجامعة غلاسكو الاسكتلندية أنهم توصلوا لنتائج تبين أفضل الطرق للحفاظ على الصحة والوقاية من خطر الموت المبكر.

وفي مقال نشرته مجلة British Medical Journal قال العلماء: "تشير جميع الدراسات إلى أن الرياضة عامل أساسي في تحسين الصحة، وإحصائياتنا الأخيرة بينت أن ركوب الدراجة الهوائية بشكل يومي يعتبر من أفضل الرياضات، التي تساعد على تحسين الحالة الصحية للقلب والشرايين وتقلل من احتمال الموت المبكر بمعدل 40%، ومن خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 45%".

وأوضح العلماء أنهم توصلوا لتلك النتائج بعد دراسات أجروها على أكثر من 250 ألف بريطاني في الخمسينات من العمر، وبينت الأرقام أن معدل الوفيات عند راكبي الدراجات الهوائية كان أقل بشكل ملحوظ، ممن يتنقلون بالسيارات، وتلك المعدلات كانت شبه متساوية عند النساء والرجال.

وأشاروا إلى أهمية المواظبة على الرياضة، كالمشي الذي يعتبر من أهم النشاطات الفيزيائية التي تساهم في الحفاظ على الصحة.