وضع يديه فى الماء والخل 3 مرات في اليوم... والنتيجة مذهلة!

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بحسب دراسات أجريت حديثاً، نصح الأطباء بوضع اليد في الخل والماء 3 مرات يومياً من أجل الحصول على فوائد صحية مذهلة، وذلك لما يملكه الخل من قدرة فائقة على إزالة السموم وعلاج الاتهابات.

وفي البداية عليك وضع كوب من خل التفاح في طبق، وإضافة 6 أكواب من الماء، ثم وضع اليدين فيه ثم القدمين إذا كنت تعاني من التهاب فيها أيضاً، ويكرر ذلك 3 مرات يومياً ولو لعشر دقائق.

إضافة إلى ذلك، عليك شرب مزيج 5 أكواب من الماء مع 5 ملاعق من الخل وملعقة عسل يومياً، كما من الضروري أن تقوم بدهن المفاصل التي تعاني من الالتهاب قبل النوم بمزيج من ملعقة من زيت الزيتون مع ملعقة من الخل.

ستلاحظ التحسن في غضون أيام، خاصة من يعاني من التهاب المفاصل والتشققات في البشرة.