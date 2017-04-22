كيف يمكن أن نتعامل مع درجات الحرارة العالية دون استخدام المكيف؟

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مع اقتراب فصل الصيف، وارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة، يلجأ البعض إلى استخدام المكيف الهوائي كوسيلة لترطيب الجو والتخلص من درجات الحرارة المرتفعة، ولكن مع ارتفاع الأسعار وزيادة أسعار الكهرباء بشكل خاص، أصبح المكيف الهوائي وسيلة مكلفة وغير مقبولة.

ونقدم لكم مجموعة من النصائح لترطيب درجة حرارة المنزل، والحفاظ على برودة وترطيب جسمك، والتخلص من درجات الحرارة العالية دون استخدام المكيف الهوائي:

1- ارتداء ملابس فضفاضة مصنوعة من القطن الناعم، وارتداء الملابس الداخلية القطنية للحفاظ علي برودة جسمك، مع الحرص على اختيار ألوان هادئة ويفضل الأبيض.

2- الحفاظ على شرب المياه بشكل منتظم، وشرب العصائر الطبيعية الباردة.

3- أخذ حمام بارد لزيادة الاسترخاء وترطيب الجسم، والشعور بالانتعاش.

4- بالنسبة للأمهات وربات البيوت يمكن الاستغناء عن الأطعمة التي تحتاج الوقوف أمام الموقد لفترة طويلة، واستبدالها بوجبات سريعة.

5- تجنب الوجبات الدهنية الساخنة لأنها تتعب الجسم، وتزيد من درجة حرارته.

6- الاستغناء عن المكيف من خلال ثبيت قطعة قماش مبللة وباردة أمام نافذة مفتوحة، لتسمح بدخول النسيم البارد إلي الغرفة.

7- ترك النوافذ وأبواب الغرف مفتوحة لتسمح بتدفق الهواء داخل غرف المنزل.

8- إطفاء الأنوار، وتزيد المصابيح الكهربائية من درجات الحرارة، أو على الأقل استخدام الأضواء الخافتة.

9- ترطيب وسادة النوم، بوضع كيس بلاستيكي في المبرد قبل النوم بساعات ثم وضعه بالقرب من الوسادة، أو وضع المناديل الرطبة علي رأسك.

10- في حالة الضرورة للسير في الشارع خلال فترات النهار، يجب تجنب التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر، أو استخدام أغطية الرأس لحمايتها من الشمس.