دراسة أميركية جديدة متعلّقة بالسمنة ومرض السكري

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توصلت دراسة أمريكية حديثة، إلى أن المخ ينتج سكر "الفركتوز" بشكل طبيعي، وهو نوع من السكر المرتبط بالسمنة ومرض السكر من النوع الثاني.

وأوضح فريق من العلماء في جامعة "ييل" الأمريكية، أن الأبحاث الحديثة تسعى إلى الكشف عن تأثير "الفركتوز" على سلوك خلايا المخ عند تناول الطعام، حيث أن سكر "الفركتوز" يتواجد في الفواكه والخضروات وسكر المائدة والعديد من الأطعمة المصنعة.

واستنتج العلماء من خلال أبحاثهم التي أجروها على 8 متطوعين أصحاء أن "الفركتوز" يتم تحويله في المخ من سكر بسيط إلى سكر جلوكوز مركب.

وقالت الدكتورة جانيس هوانج، من جامعة "ييل" والمشرفة على الدراسة، قد تبين لأول مرة بأنه يمكن إنتاج سكر الجلوكوز المركب في مخ الإنسان.