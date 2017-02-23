اكتشاف طريقة جديدة للتغلب على السرطان... ما قصة النوم؟

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لها - أوضح مجموعة من الأطباء في إيطاليا طريقة أخرى لعلاج مرضى السرطان وهي وضعهم في نوم عميق، بعدما أثبتت التجارب أنها قد تحمي أجسادهم من الآثار السامة للعلاج الاشعاعي لوقف الأورام المتنامية.

وتعتبر هذه الطريقة جيدة للمرضى الذين وصلوا لمراحل متقدمة في أنحاء جسدهم، والتي يستلزم اجراء عمليات جراحية لإزالة الأورام، إذ وجد العلماء أن العلاج الكيماوي والإشعاعي واستخدام جرعات عالية للتغلب على السرطان قد تكون قاتلة، وفق ما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية.

وقام الفريق بوضع الفئران في سبات عميق ليحميهم من آثار الإشعاع، بحيث يمكن علاجهم مع الجرعات الكبيرة. ويعتقد الأطباء أن هذه الطريقة يمكن تطبيقها على البشر في غضون عشرة أعوام.

وأوضحت التقارير الأخيرة أن هناك أكثر من 150 ألف شخص يموتون من السرطان في المملكة المتحدة كل عام، ويعود ذلك إلى انتشار المرض في كل أنحاء الجسم.

وقال البروفيسور من المعهد الوطني للفيزياء في إيطاليا، ماركو دورانتي: "حوالى 50 في المئة من مرضى السرطان هم في مراحل متقدمة، ولديهم أورام خبيثة في مناطق مختلفة في الجسم"، مضيفاً "في هذه الحالة، لا يمكن استخدام الجراحة لإزالة الأورام، أو القيام بالإشعاع في الأجزاء المتضررة، لأنه سيقتل المريض".

وتابع: "إذا وضعنا المريض في سبات اصطناعي، يمكن أن يساعد في وقف انتشار السرطان، وزيادة مقاومته للأشعة، ما يساعد في علاجه من دون قتل المريض". ويأمل البروفيسور بأن تساهم هذه الطريقة في علاج المرضى.