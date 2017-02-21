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لم تكد جويل تفرح بولادة توأميها بعد طول انتظار حتى تفاجأت بأمر آخر!

21
FEBRUARY
2017
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جوانا القاعي

 

بعد سنوات من محاولات الحمل والإنجاب، أخيرًا جاء اليوم الذي سمعت فيه جويل وزوجها بأنهما سيحققان حلمهما بأن يصبحا أبًا وأمًا الصيف المنصرم، لكن فرحة الثنائي ازدوجت مع معرفتهما بأنهما لن يكونا والدين لطفل واحد فحسب بل لطفلين اثنين!


خلال حملها عانت جويل مما ظنّه الأطباء في بادئ الأمر إلتهابًا رئويًا، الا أنهم لم يستيطعوا التأكد من ذلك حتى الأسبوع الـ 33 من الحمل لتعذر إجراء تصوير للصدر بالأشعة السينية قبل ذلك الوقت لما قد يكون له من مخاطر على الحمل.

 

وبعد خضوع جويل للتصوير، اكتشف الأطباء وجود كتلة كبيرة على الصدر مما اضطرهم الى تعجيل الولادة لكي يتمكنوا من إجراء خزعة لمعرفة نوع هذه الكتلة في أسرع وقت ممكن لإعطاء جويل العلاج المناسب.

ولد التوأمان سيلينا وأنطوني بصحة جيدة أما الأطباء فلم ينتظروا أكثر من 24 ساعة حتى أجروا الخزعة للكتلة التي ظهرت في صدر الأم.

 

لم تكد جويل تفرح بولادة طفليها جميلين وبصحة جيدة بعد طول انتظار حتى تلقت وزوجها وكل المقربين منهما خبرًا نغّص عليهما فرحتهما وبعد أسبوع واحد على ولادتها، فقد أظهرت نتيجة الخزعة إصابتها بنوع من أورام الغدد اللمفاوية!

 

جويل ستضطر الى الإبتعاد عن توأميها وعائلتها لخمسة أيام كل أسبوعين للخضوع للعلاج الكيميائي على أمل أن تشفى وتعود الى عائلتها وطفليها الذين بأمس الحاجة اليها.

نتمنى لجويل الشفاء العاجل ولأسرتها الصبر والقوة في هذه الظروف الصعبة!

 

(موقع عائلتي)

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