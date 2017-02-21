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4 أخطاء شائعة عن الحمية الغذائية

21
FEBRUARY
2017
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أكدت خبيرة التغذية المعروفة، جيكي لينتش، أن الكثير من الناس يرتكبون أخطاء فادحة أثناء اتباعهم للحميات الغذائية، وتلك الأخطاء قد تتسبب لهم بمشاكل صحية خطيرة.

وأول الأخطاء التي تحدثت الخبيرة عنها، أن العديد من الناس يلجؤون إلى التخلي عن وجبة الإفطار أثناء اتباعهم للحميات الغذائية، الأمر الذي يؤدي إلى اضطرابات في معدلات الهرمونات المسؤولة عن عملية الهضم في الجسم، والذي بدوره ممكن أن يسبب السمنة أو النحافة المفرطة.

فالانقطاع عن الطعام لفترات طويلة يمكن أن يؤثر على هرمون "اللبتين" المسؤول عن إرسال إشارات "الشبع" للدماغ.

أما الخطأ الآخر الذي تحدثت عنه الخبيرة فهو عدم تحديد الكميات في الوجبات الغذائية التي يتناولها الإنسان أثناء الحمية.

فعلى سبيل المثال فإن كمية رقاقات "الذرة أو الشوفان" وغيرها من الرقاقات التي يجب أن نتناولها أثناء وجبة الإفطار من المفترض ألا تتجاوز 50 غرام، فتقليل الوزن يتطلب تحديد السعرات الحرارية.

والنقطة المهمة الثالثة التي نوهت لها لينتش هي أن العديد من الناس لا يراقبون كمية السكريات التي يتناولونها يوميا، من خلال الأطعمة المختلفة كالأرز والفواكه والعصائر وحتى العسل، فالسكريات الزائدة عن حاجة الجسم تتحول لدهون تتراكم في مناطق مختلفة منه.

وأما الأمر الأخير الذي أشارت إليه خبيرة التغذية، هو أن الكثيرين يتخلون عن الدهون تماما أثناء اتباعهم للحميات الغذائية، ومعظمهم لا يعلمون أن الدهون ضرورية لتوازن الهرمونات في الجسم، فضلا عن دورها في عملية امتصاص بعض الفيتامينات، لذلك من الضروري أن يحصل الإنسان على الكميات اللازمة من الدهون من خلال الطعام.

روسيا اليوم
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