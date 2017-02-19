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وصفة روسية ستساعدك للتخلص من تساقط الشعر

19
FEBRUARY
2017
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بدلا من أن يتطاير في الهواء، أصبح يتساقط على الأرض... هكذا تحول شعركِ من مثالي إلى كارثي. تستيقظين في الصباح، فتلاحظين أن شعركِ قد اختلفت سماكته بين ليلةٍ وضحاها. تساوركِ المخاوف، فتحاولين إعادة التوازن إلى نظامكِ الغذائي، وتبحثين عن حلول قد تساعدكِ في استعادة كثافة شعركِ.
وصفات وخلطات من الجدات والصديقات تجعلك في حيرةٍ من أمركِ، وتتطلب مكونات قد لم تسمعي بها بتاتاً. لا تيأسي، فنحن أتينا إليكِ بوصفةٍ روسية تقتصر على مكوّن واحد لنتائج مضمونة.

توجهي فوراً إلى مطبخك أو سوق الخضراوات، فأنت بحاجة إلى الجزر. هو ليس فقط لتحسين النظر، فهذه الوصفة بخطوات بسيطة ستعيد إليكِ شعركِ الجذاب وستغذّي بصيلات وجذور الشعر. الجزر يحتوي على النشاء، فيتامين C، الألياف والبروتينات، إلى جانب البوتاسيوم، بيتا كاروتين وفيتامين A.

إليكِ كيفية استخدام هذا المكون السحري:

قومي ببرش الجزر.
استخدمي يديكِ لتدليك فروة الرأس بهذا المكون.
اتركيه لمدة 15 دقيقة، يفضل تكرار الخطوة الثانية 5 مرات متتالية.
اغسلي شعرك بالطريقة المعتادة.

من المستحسن تطبيق هذه الوصفة على الشعر النظيف، والنتائج ستظهر بعد عدة استخدامات.

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