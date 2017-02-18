living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
MY STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MY ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
141
My announcements
9
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
MY STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MY ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ماذا سيحدث إذا توقفنا عن البكاء ؟

18
FEBRUARY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

مشاهدة فيلم درامي حزين، إذ تنزلق الدموع خارج العين أو في ممر داخلي في العين موصل بالأنف يسمى بالقناة الأنفية لتختلط مع المخاط الذي يوجد داخل الأنف وينتج سيلان أنفي عند البكاء.

وهذا ما يؤدي إلى عدم وضوح الرؤية لدينا، وجعل أعيننا منتفخة. لكن ربما يتساءل البعض وما هي الفوائد التي قد نجنيها من هذه الحالة من الضعف؟ وما الذي سيحدث إذا توقفنا عن البكاء؟

قام موقع medicaldaily بتوضيح العديد من الفوائد المدهشة للبكاء والتي ستجعلك تغير نظرتك له.

1- التخلص من سموم الجسم
البكاء ليس له تأثير فقط على تطهيرنا نفسياً وعقلياً، وإنما يطهر أجسادنا أيضا من السموم التي تحويها. فمثلاً الدموع الناتجة عن الإجهاد تساعد الجسم على التخلص من المواد الكيميائية التي تؤدي لزيادة مادة الكورتيزول، أو هرمون الإجهاد.

فقد كشفت دراسة أجراها مدير مركز أبحاث الطب النفسي “St. Paul-Ramsey Medical Centree”، أنه مثلما يفرز الجسم سموماً أثناء الزفير والتبول والتعرق، فإنه أيضاً يفرز سموماً عند البكاء. وذكرت الدراسة أنه في حالات البكاء العاطفي ينزل مع الدموع نوع من السموم يسمى “protein prolactin the endorphin leucine-enkephalin”، الذي يفرزه الجسم ويعمل على تقليل الألم.

2- الدموع تقتل البكتيريا
يمكن لبعض البكاء أن يساعدك في التخلص من الكثير من البكتيريا الضارة. فالدموع تحتوي على سائل يسمى lysozyme الموجود أيضاً في حليب الأم والسائل المنوي والمخاط واللعاب، له القدرة على تدمير جدار خلايا البكتيريا والقضاء عليها، والذي يقتل من 90 – 95% من جميع أنواع البكتيريا في غضون 5-10 دقائق.

في 2011 نُشرت دراسة جديدة في مجلة الميكروبيولوجيا الغذائية تشير إلى أن الدموع لديها قوى مضادة للجراثيم القوية، والتي من الممكن أن تحمينا حتى من الجمرة الخبيثة.

3- الدموع تُنقي الرؤية
تفرز الدموع عن طريق الغدة الدمعية وتعمل على تنقية العين من الشوائب، فهي تصبح بمثابة مادة مرطبة لكرة العين والجفون. و المعروف أنه عندما يزداد جفاف العين يمكن للبصر أن يصبح ضبابياً إلى حد ما، لكن الدموع تساعد على غسل سطح العين والحفاظ عليه رطباً وتنقيته من أية شوائب عالقة، ومنع جفاف الأغشية المخاطية.

4- الدموع تحسن المزاج
يمكن للدموع تحسين الحالة المزاجية لنا أكثر من أي مضاد للاكتئاب. و أكدت دراسة من جامعة جنوب فلوريدا عام 2008، أن البكاء يمكن أن يكون مهدئاً للنفس ويساهم في رفع الحالة المزاجية أفضل من أي مادة مضادة للاكتئاب. و لكن الأفراد الذين يعانون من القلق والاضطرابات الزائدة تقل نسبة احتمالهم في التعرض لآثار إيجابية ناتجة عن البكاء.

5- الدموع تخفف من التوتر
الدموع تخفف من حجم الألم والمعاناة التي تشعر بها نتيجة لإطلاقها هرمونات التوتر والسموم من الجسم. فالبكاء يحمي جسدك من التعرض لأمراض ناتجة عن التوتر كالشعور بالصداع الشديد وارتفاع ضغط الدم وهو بمثابة إفراج عاطفي عن المشاعر المكبوتة والإحساس السلبي والضغوط والإحباط.

6- يعزز التواصل بين الناس
يمكن للبكاء أن يوضح ما يعجز اللسان عن قوله، فأحياناً كثيرة يحاول الفرد أن يتمالك نفسه في مواقف صعبة ولكن دموعه تظهر ما يخبئه في قلبه وما لا يستطيع التعبير عنه. ونجد أن أشخاصاً يحاولون ادعاء البرود في مواقف معينة ولكن تفضحهم دموعهم وتكشف عن ما يشعرون به.

الآن تستطيع أن تتخيل ما الذي سيحدث لنا إذا فقدنا الدموع ولم نبكِ، لك أن تتخيل كم الأضرار التي ستحل بنا.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
comments powered by Disqus
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
141
My announcements
9
Logout