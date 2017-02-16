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شاهد! استخدم هذا الشامبو المشهور فأصبح.. أصلع

16
FEBRUARY
2017
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 صور صادمة...!!

شاشة نيوز- وكالات-تفاجأ الشاب البريطاني لي هاردي (24 عاماً) بخسارة شعره تماماً بعد مرور 5 أيام على استخدمه شامبو "VO5"

وفي التفاصيل التي كشفتها صحيفة "دايلي مايل"البريطانية أنّ هاردي بدأ يغسل شعره بالشامبو المشهور في كانون الثاني الفائت قبل أن يبدأ بالتساقط وأن تظهر التقرّحات على فروة رأسه ما اضطره إلى حلاقته.

في السياق نفسه نقلت الصحيفة عن هاردي قوله إنه لم يسبق له أن عانى من مشاكل في فروة الرأس وتأكيده أنّ حالته لم تتحسن على الرغم من أنّ الطبيب وصف له شامبو مرطّب.

كما وأوضحت الصحيفة أنّ هاردي اشتكى للشركة وأنّ الأخيرة ردّت بإعطائه بطاقة شراء بقيمة 20 جنيه استرليني ناقلةً عنه تأكيده أنّه سبق أن استخدم المنتج نفسه من دون أن يعاني أيّ عوارض جانبية.

إلى ذلك كشف هاردي أنّ الشركة عرضت عليه مبلغ 210 جنيه استرليني مقابل تسوية المسألة، مشيراً إلى أنّها بدأت تحقيقاتها لمعرفة السبب وراء فقدانه شعره.

Daily Mail
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