لن تتخيل تأثير تناول 3 أكواب من الشاي يوميا

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كشفت دراسة طبية، أن تناول 3 أكواب من الشاي الأسود يوميا يساعد في الحفاظ على الأسنان في صحة جيدة، والحد من مخاطر إصابتها بالتسوس.

وأضافت الدراسة التي نشرها موقع "Times of India"، أن الشاي يساعد في قتل البكتيريا التي تسبب التسوس وأمراض اللثة.

وقال الباحثون القائمون على الدراسة الجديدة أن الجرعة المثالية للحصول على أكبر فائدة تتراوح بين 3 — 4 أكواب يوميا، ولا يفقد الشاي الأسود تأثيره في القضاء على البكتيريا المسببة للتسوس حتى في حالة إضافة السكر له.

وأكد الباحثون أن الشاي الأخصر له نفس التأثير، ويتفوق على الشاي الأسود في أنه يساعد على التخلص من الرائحة الكريهة للفم، بسبب احتوائه على مركبات الكبريت.

وأشارت الدراسة إلى أن الشاي بنوعيه الأسود والأخضر يساعد على تخفيف الالتهابات ومنع التصاق ونمو البكتيريا التي تتسبب في مشاكل عديدة للأسنان.