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بعد قراءة هذا الخبر.. لن ترمي مجدداً قشر البصل

14
FEBRUARY
2017
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غالباً ما نعمد إلى تقشير البصلة قبل تقطيعها أيا تكن وجهة الاستعمال ورمي القشور، إلا أنه على ما يبدو فإننا بذلك نقترف خطأ فادحاً.

فقد وجد الباحثون أن تلك القشرة المهملة تحتوي على كنز من الفوائد، لا سيما antioxidants أي المواد المضادة للأكسدة.

فالقشرة تحتوي مستوى عال من مضادات الأكسدة، أعلى بكثير من الموجودة في البصل نفسه وهذا يجعله مضادا حيويا، ومضادا للميكروبات، ومطهرا طبيعيا لأن له محتويات غذائية مفيدة، بحسب موقع "go healthy food" المتخصص بالغذاء الصحي.

 كما يشير الخبراء إلى أن قشر البصل يحتوي على الكيرستين الذي يساعد في السيطرة على ضغط الدم ومنع انسداد الشرايين.

وهو معبأ بالألياف ومركبات الفينولية التي تساعد في الوقاية من مرض الشريان التاجي .

 إلى ذلك تخفف قشور البصل من مشاكل الجهاز الهضمي وبعض أنواع السرطان وداء السكري 2، وفقاً لما ذكرته مجلة العلم. فالمركبات الفينولية في البصل تقوم بمنع مرض الشريان التاجي وخصائص مضادة للسرطان.


كيفية استعماله

أما لجهة كيفية استعماله لا سيما وأنه قاس في معظم الحالات، فإليكم بعض الطرق المفيدة:

• الطريقة الأسهل لاستخدام قشر البصل والحصول على فوائده هي إضافة عدد قليل من قشر البصل إلى الحساء والصلصة وتركها في الحساء حتى ينضج بشكل صحيح.

• يمكنك أخذ القشر ونقعه في الماء وتناوله.

• كما يمكن شرب شاي قشر البصل، بعد تركه منقوعا في الماء الدافئ لبعض الوقت .

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