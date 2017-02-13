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دراسة تشير إلى أن الطلاق أفضل لصحة المرأة من الزواج!

13
FEBRUARY
2017
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في حين تشير العديد من الدراسات الطبية إلى تأثيرات الزواج الإيجابية على صحة المرأة، أكد علماء أمريكيون عكس ذلك.

وعن هذا الاستنتاج الجديد قالت، راند كوتوب، المختصة بطب الأسرة: "لقد أجريت مع مجموعة من الزملاء العديد من الدراسات التي شملت أكثر من 79 ألف امرأة تجاوزت أعمارهن 50 عاما، لقد قمنا خلال دراساتنا بمراجعة جميع الملفات الطبية التي شملت معلومات ضغط الدم ومحيط الخصر والنظام الغذائي والنشاط البدني لهن، وخلال الدراسة تم تقسيم النساء إلى مجموعتين، المجموعة الأولى كانت من النساء المتزوجات، أما الثانية فكن من المطلقات".

وأضافت الباحثة: "بعد مراجعة جميع الملفات، لاحظنا أن معظم النساء يكتسبن وزنا زائدا مع التقدم بالعمر، لكن ما لفت نظرنا أثناء الدراسة، أن النساء المتزوجات ازداد وزنهن أكثر من النساء المطلقات، وهذا الأمر انعكس سلبا على حالتهن الصحية والبدنية، خصوصا أنهن بدأن باكتساب الوزن بعد سن الإنجاب، أي في الأربعينات من العمر".

وأوضحت كوتوب أن سبب تلك الزيادة في الوزن عند النساء المتزوجات ربما يعود لنمط الحياة اليومية بعد الزواج، حيث يقل النشاط البدني وممارسة الرياضة بسبب ضيق الوقت والانشغال بالأعمال المنزلية، أما المطلقات فيحاولن الانشغال عن اليأس الذي يسببه الطلاق بممارسة النشاطات المختلفة كالرياضة مثلا

روسيا اليوم
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