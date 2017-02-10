قائمة أطعمة رخيصة تحسن الصحة وتجدد النشاط

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قدم باحثون قائمة بمجموعة من الأطعمة، التي يمكنها أن تساعدك على تجديد حياتك وتحسين صحتك، وكلها غير مكلفة مثل الجرجير والفلفل الأحمر والمايونيز الذي كان دائما يعتقد أنه غير صحي.

العالم - منوعات

وبحسب موقع “التليغراف” البريطاني، كشفت دراسة أعدها الباحثون بجامعة أوهايو أن عددا من الأطعمة رخيصة التكلفة والتي يتم شراؤها من الأسواق تحتوي على فوائد غذائية تعادل ما يوجد في الأغذية المعروفة باسم “سوبرفود” والتي تشتهر بارتفاع كلفتها.

الجرجير

يحتوي الجرير على نسبة عالية من المركبات الطبيعية التي تكافح السرطان بالإضافة إلى أن الزيوت الموجودة في الجذع والأوراق تعمل كمضاد حيوي ومضاد للالتهابات مما يجعلها مفيدة لتحسين وظائف الجهاز الهضمي.

الفلفل الأحمر

يحتوي الفلفل الأحمر على نسبة مرتفعة من “الانثوسيانين” وهو ما يعني احتواءه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة ومن ثم فإنه يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان والسكري، بالإضافة إلى أن احتواءه على فيتامين “ج” يقلل من التهابات المفاصل.

بذور السمسم

بالرغم من صغر حجمها تحتوي بذور السمسم على العديد من الفوائد الصحية، من بينها تقليل ضغط الدم بالإضافة إلى الوقاية من السرطان.

الكركم

يستخدم الكركم منذ أزمنة سحيقة في العلاج في جنوب آسيا وأثبتت الدراسة الحديثة أنه يحتوي على العديد من المزايا الصحية من بينها تقليل التهابات المفاصل، ومعدلات الإصابة بأمراض القلب، بالإضافة إلى التخلص من حب الشباب.

البطاطا

تحتوي البطاطا على نسبة مرتفعة من فيتامين “أ” كما تحتوي على نسبة مرتفعة من فيتامين “ب 5″ و”ب 6″.

المايونيز

يعد المايونيز من المصادر الغنية بأوميجا 3، ويتكون المايونيز من زيت الزيتون المفيد للجهاز الهضمي، بالإضافة إلى عصير الليمون الغني بفيتامين سي والبيض الذي يوفر البروتين الضروري لتحسين صحة العضلات ونمو الأنسجة.

التوت

يحتوي التوت على مجموعة متنوعة من مضادات الأكسدة مثل فيتامين (ج) كما يحتوي على نسبة مرتفعة من الألياف، ويعمل التوت على الوقاية من أمراض مثل السرطان وأمراض القلب ومظاهر الشيخوخة.