بالفيديو: طريقة مبتكرة للتخلص من ألم الأسنان في 30 ثانية!

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من أصعب الآلام التي قد تصيب الإنسان من وقتٍ لآخر آلام الأسنان، لأن الأعصاب بها تكون مكشوفة، وتسبب ألمًا حادًّا لا يمكن أن يتحمله الإنسان.

وألم الأسنان يحدث نتيجة التهاب جزء السِّنَّة الأوسط “لُب السنة”، الذي يحتوي على النهايات العصبية الحساسة جدا لأي عدوى أو التهاب، وهناك وسائل كثيرة للتخلص من هذا الألم الكبير؛ وأشهرها المسكنات، منها الطبيعي ومنها الكيميائي مثل استخدام العقاقير التي تساعد في تخفيف الألم.

وهناك حل أخير؛ وهو اللجوء لخلع ذلك الضرس أو السن الذي عاث فيه التسوس، الذي هو سبب لذلك الألم الحاد، وإليكم هذه الطريقة المبتكرة وهي أشبه بالطب الصيني المعروف بالوخز في أماكن محددة من الجسم، تساعد في علاج بعض الأمراض.