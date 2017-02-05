خمس علامات على وجود السرطان وخمس طرق للوقاية منه

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السرطان هو مرض العصر الذي أصبح كابوساً يهدد الأصحاء وعبئاً على المرضى، وهو مسؤول عن واحدة من كل ست حالات وفاة على مستوى العالم. ويصاب أكثر من 14 مليون شخص بالسرطان سنوياً. فما هي علاماته و طرق الوقاية من الإصابة بالمرض؟

يعتبر مرض السرطان مسؤولاً عن واحدة من كل ست حالات وفاة على مستوى العالم. ويصاب أكثر من 14 مليون شخص بالسرطان سنوياً ويتوقع أن يصل هذا الرقم إلى أكثر من 21 مليوناً بحلول عام 2030. ويتسبّب المرض في وفاة نحو 8.8 مليون شخص سنوياً. تلك هي أرقام وإحصاءات تضع مرض السرطان على قمة قائمة الأمراض الأكثر فتكاً بالبشر.

أهم خمس علامات قد تكون دليلاً على الإصابة بأحد أنواع السرطان

1- دم أو إفرازات: خروج الدم من الأعضاء التناسلية أو خروج دم مع البراز، يعد إشارة على حدوث توتر ما في أجهزة الجسم. لذلك يجب التوجه إلى الطبيب للوقوف على أسباب ذلك النزيف. كذلك خروج إفرازات أو مواد سائلة من الثديين أو الأعضاء التناسلية الذكورية.

2- العقد الغريبة الناشئة في الجسم أو تحت الجلد أو في الثدي أو التورمات تحت أي عضو، بالإضافة إلى صعوبات البلع والشعور بالشبع دون تناول طعام يعد من العلامات التي يجب الانتباه إليها.

3- السعال وتغير الصوت: تغير طبقات الصوت والسعال المستمر، خاصة إذا رافقه خروج دم، يعد إشارة مرضية يجب استشارة الطبيب حتى لا يتفاقم الأمر ربما إلى سرطان.

4- تغير مفاجئ في الجسم والوزن: ينبغى الانتباه إلى التغيرات المفاجئة في الوزن، خاصة عند نقصان الوزن وكذلك تغير لون الجلد ولون الندبات والوحمات في الجسم أو ظهور شامات جديدة يتجاوز قطرها خمسة مليمترات. هذه كلها إشارات قد يكون سببها سرطان الأمعاء أو الرئة أو غيرها من السرطانات.

5- انتفاخ الغدد الليمفاوية: يسبب التهاب الحلق انتفاخاً في الغدد اللمفاوية، لكنها تعد علامة يجب الانتباه إليها إذا حدث ورم دون أن يصاحبه ألم أو أن يطول وقته عن المعتاد.

سبل الوقاية من السرطان

أما من جانبه، يوصي الدكتورعارف السويفي، طبيب استشاري جراحة الأورام والمسالك البولية، بعدة نصائح للوقاية من السرطان والتي يؤكد عليها أيضاً موقع الجمعية الأمريكية لمكافحة السرطان:

1- ممارسة الرياضة: حينما نعرف أن السمنة تحتل المركز الثاني على قائمة مسببات السرطان، ندرك أن الرياضة جزء لا يتجزأ من الوقاية التي يجب اتباعها لتفادي تشكل الأورام في الأنسجة الدهنية. وهنا ينصح الدكتور السويفي أيضاً بممارسة رياضة خفيفة أو حتى ممارسة رياضة المشي لفائدتها.

2- الابتعاد عن التدخين والكحول: أوضح باحثون أن ستة ملايين شخص يموتون سنوياً على مستوى العالم جراء عواقب التدخين. وتوقعت منظمة الصحة العالمية أن يتوفى أكثر من مليار إنسان جراء التدخين بحلول القرن الحالي إذا استمر التدخين بنفس الوتيرة الحالية.

ولم يتوصل الباحثون بشكل كامل حتى الآن لأسباب مرض السرطان لدى المدخنين، لكن ما زال الأطباء يحذرون من التدخين أولاً واستهلاك الكحول ثانياً، إذ وفقاً لدراسة أعدها المركز الدولي لأبحاث السرطان التابع لمنظمة الصحة العالمية (IARC)، يتسبب الكحول بإصابة أكثر من 700 ألف شخص سنوياً بالسرطان تؤدي إلى وفاة 365 ألف، وفق تقرير نشره موقع "تي أونلاين" الألماني.

3- اتباع حمية غذائية صحية: التقليل من تناول اللحوم الحمراء والاعتماد على الدهون النباتية والأطعمية الغنية مادة "أوميجا 3"، مثل الأسماك، وتناول الخضراوات بانتظام مثل الكرنب والقرنبيط والبروكلي والطماطم الحمراء، لأنها أغذية تحتوي على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة.

4- شرب الشاي الأخضر بدلاً من الشاي الأسود، ويقول إن تلك الاطعمة هي للوقاية من السرطان وليست لعلاجه.

5- الكشف الدوري: يعتبر خبراء أن الكشف المبكر عن السرطان قد يحد من انتشاره، إذ من الأسهل علاج الورم السرطاني في مراحله الأولى عندما يكون أصغر حجماً وتكون فرص نجاح علاجه أكبر.

6- الابتعاد عن أشعة الشمس: على الرغم من أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لحماية البشرة من أشعة الشمس، إلا أن هذه الإجراءات لا تحمي بالضرورة من سرطان الجلد، وفقاً لتقرير موقع "ستايل بوك" الألماني.