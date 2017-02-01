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لن تصدقي ما يحدث عند وضع الملح في الشامبو قبل الاستحمام!

1
FEBRUARY
2017
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نشرت العديد من وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وصفة مفيدة للشعر، وهي ان تضيف القليل من الملح الى شامبو الشعر قبل الاستحمام يساعد في علاج معظم مشاكل الشعر.

 

فهو مفيد جداً في حالات عديدة، ومنها:


1- علاج القشرة
استعيني بالملح أيضاً للتخلص من القشرة التي تتكون على فروة رأسك نتيجة تكتل الخلايا الميتة عليها، حيث ان الملح ينشط الدورة الدموية ويعزز صحة فروة الرأس ويخلصك نهائياً من القشرة، بالإضافة إلى أنه يحمي فروة الرأس من تكاثر الفطريات عليها.

قسمي شعرك إلى أقسام عدة، ثم انثري ملعقة أو ملعقتين صغيرتين من الملح على فروة الرأس ودلكيها بأطراف أصابعك المبللة مدة 10 دقائق، بعدها اغسلي شعرك كالمعتاد وقولي وداعاً للقشرة.

 

2- الشعر الدهني
إذا كنت تعانين من مشكلة الشعر الدهني الناجمة عن إفرازات الغدد الدهنية المفرطة في فروة رأسك، أضيفي ملعقتين أو ثلاثاً من الملح إلى الشامبو وستلاحظين كيف ستتخلصين سريعاً من الإفرازات والزيوت، مما يمنحك شعراً صحياً وخالياً من اللمعان.

3- نمو الشعر
لا تترددي في استعمال الملح لمساعدة شعرك على النمو بسرعة، وخصوصاً إذا كنت تعانين أو أي فرد من عائلتك، من داء الثعلبة، أو فقدان الشعر، فاستخدام ملح البحر الطبيعي يساعد على تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس، وبالتالي يحفز على نمو الشعر.

 

اغسلي شعرك كالمعتاد بالشامبو، ثم دلكي فروة رأسك وهي رطبة بالقليل من ملح البحر لمدة 10-15 دقيقة، بعدها اغسليه جيداً بالماء، وكرري هذا العلاج مرتين في الأسبوع لمدة شهرين، وستتفاجئين بالنتائج المذهلة.

(لها)

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