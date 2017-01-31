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شعر بألم متواصل في بطنه لشهرين.. وبعد الفحوصات كانت الصدمة!

31
JANUARY
2017
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صدم الأطباء بالهند عندما قاموا باستئصال دودة شريطية بطول ستة أقدام (1.8 متر) من فم أحد المرضى، وفقاً لتقرير نشر هذا الأسبوع غي مجلة "New England Journal of Medicine" الطبية.

وقال الطبيب سيرياك فيليبس عبر رسالة إلكترونية، إن المريض البالغ من العمر 48 عاماً، خضع لعملية تنظير للقولون عام 2014 بعد شكوى من ألم "يمكن احتماله" في بطنه على مدى شهرين وبعد أن أشارت نتائج فحص للدم بانخفاض مستوى الهيموغلوبين في دمّه.

وخلال عملية التنظير تمكن فيليبس من العثور على جزء من الدودة الشريطية، ويقول: "كانت قطعة متموجة ومتحركة من الدودة، وهذه القطعة كانت دليلاً على تعرض جيد المريض لهذه الدودة."

وبعد الاكتشاف المبدئي قام الأطباء بإدخال كاميرا عبر معدة المريض للنظر إلى امعائه، ليكتشف الطبيب وزملاؤه مكوث الدودة في الأمعاء الدقيقة للمريض.

وبعد تخدير المريض قام فريق من مستشفى ومركز علوم الكبد والقنوات الصفراوية بمدينة نيودلهي الهندية، من استخراج الدودة بسحبها من فم المريض باستخدام ملقط جراحي.

وعند استخراج الدودة الشريطية عرفت بأنها من فصيلة " Taenia solium" المعروفة أيضاً باسم "دودة الخنازير الشريطية"، ووفقاً لمركز الأمراض والوقاية منها فإن طول الدودة الشريطية البالغة يتراوح بين مترين إلى سبعة أمتار، وهنالك حالات موثقة عن العثور على ديدان شريطية بطول 8 أمتار.

وقد تعاطى المريض أدوية مضادة للديدان، مع عائلته لستة أشهر، كما نصحه الطبيب بطبخ اللحم جيداً قبل تناوله، بالإضافة إلى تجنب الأماكن ذات التعقيم المتدني.

ويتم التعرض إلى الدودة الشريطية من خلال تناول بيوضها التي قد تحويها اللحوم غير المطهوة جيداً أو الخضراوات والفواكه التي تحوي على البيوض ولم يتم غسلها جيداً قبل تناولها، كما يمكن أن تنتقل بيوض هذه الديدان في المياه الملوثة أو الأسطح المعرضة للفضلات البشرية أو الحيوانية.

CNN
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