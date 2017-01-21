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نصيحة لمن تخطى الخمسين، ابتعد "عن القهوة بعد وجبة الغداء"

21
JANUARY
2017
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نصح خبراء وعلماء بريطانيون الأشخاص بعدم شرب القهوة بعد وجبة الغداء بالنسبة للبالغين فوق سن الخمسين عاما، سيساعدهم في قضاء نوم مريح ومستقر في الليل.
كما أسدوا نصائح لهذه الفئة بشأن كيفية التمتع بنوم هادئ وصحي.
وذكر تقرير بريطاني أنه "كلما تقدمنا في السن، كلما انخفضت قدرة الإنسان على النوم الهادئ والصحي، وأن الراحة الكافية خلال الليل تتيح للإنسان التمتع بصحة عقلية جيدة".
وينصح التقرير الطبي البالغين بالنوم لفترة تتراوح بين سبع إلى ثماني ساعات يوميا، كما يعطي بعض الإرشادات حول كيفية تحقيق ذلك.
من بين تلك الإرشادات:
تجنب القهوة والشاي
الالتزام بالنوم في القيلولة لمدة قصيرة فقط لا تتعدى نصف ساعة يوميا
الاستيقاظ في وقت محدد يوميا، التعرض اليومي لأشعة الشمس الطبيعية
عدم شرب الكحول كمحفز للنوم
تناول العشاء قبل ثلاث ساعات تقريبا قبل وقت النوم
عدم النظر إلى شاشات أي من الأجهزة اللوحية الإلكترونية مثل الهاتف المحمول، والكمبيوتر اللوحي.
عدم الذهاب الى النوم رفقة الحيوانات الأليفة مثل الكلاب أو القطط.
تجنب الجدل أو الخصومات مع الشريك قبل الذهاب إلى النوم.
وكتب التقرير خبراء من الجمعية البريطانية للصحة الدماغية، ويؤكد هؤلاء أنه كلما تقدم الإنسان في السن، يتغير أسلوب نومه شيئا فشيئا، ويصبح أكثر قابلية للاستيقاظ.
ويرى الخبراء أن الاضطراب في النوم، أو النوم لفترات قصيرة للبالغين، يمكن أن يزيد من مخاطر الاصابة بالأمراض القلبية، والسكري، والسمنة.
وينصح العلماء البالغين ممن يعانون من صعوبات في النوم بطريقة صحية وممتعة بما يلي:
أثناء الشعور بالتعب وعدم القدرة على النوم، ينصح بتغيير المكان أو المشي قليلا ثم الاسترخاء في مكان هادئ، كي تشعر بالنعاس.
إذا كنت تشعر بالقلق على بعض الأشياء بشكل يومي أثناء النوم، فعليك أن تخصص 15 دقيقة على الأقل يوميا لتلك الأمور التي تقلقك، عوضا عن التفكير فيها بشكل يومي مما يسبب لك الأرق، بحسب التقرير.

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