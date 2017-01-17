بالفيديو: 7 ملايين مشاهدة لـ5 استخدامات لا تعرفها عن الملح

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عُرف الملح منذ قرون لكثرة اهميته الغذائية، واستخداماته المتنوعة، فهو ليس حكرا في استخدامه في الاطباق فقط، بل يمكننا استعماله لغير الاكل والاستفادة منه، فلا تتعجب من ذلك، اذا اردت اكتشاف مزاياه ما عليك سوى قراة هذا المقال.

عرض مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" 5 استخدامات لا تعرفها للملح:

1- لتنظيف المكواة يوضع القليل من الملح على الورق ثم يتم كي الملح بالمكواة والتي تتخلص من أي رواسب على سطحها.

2- للتخلص من دهون المقلاة يتم وضع الملح والماء المغلي بها لمدة 20 دقيقة.

3- يمكن تنظيف سفنجة المطبخ بوضعها في المياه والملح بالمايكروويف لمدة دقيقة.

4- للتخلص من بقايا القهوة يتم غسل الكوب بالملح ثم شطفه بالمياه.

5- للسيطرة على البيض المسكوب يوضع أعلاه بعض الملح.

وحقق مقطع الفيديو 7 ملايين مشاهدة منذ نشره. إضغط هنا