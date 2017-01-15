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احذروا التدخين في فصل الشتاء!

15
JANUARY
2017
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sputnik -

توصلت دراسة بريطانية إلى أن التدخين في فصل الشتاء يضاعف خطر الإصابة بأزمات قلبية لما يسببه من عبء إضافي وإجهاد للقلب، إذ أن خطر الإصابة بالاحتشاء لدى المدخنين الذين لم يتجاوزوا الـ50 عاماً أعلى 8 مرات من غير المدخنين.

والذين تترواح أعمارهم ما بين الـ50 و الـ65 يكون الخطر أعلى بخمس مرات وفوق الـ65 أعلى بثلاث مرات.

ونقلت صحيفة "أوغسيورغر ألغيماينه" الألمانية أن مخاطر برد الشتاء، وخصوصاً خلال المنخفض الجوي البارد الذي تشهده أوروبا مؤخراً، لا تنحصر في نزلات البرد والانفلونزا فقط، إذ يؤدي انخفاض درجات الحرارة إلى تقلص الشرايين الذي يؤدي بدوره إلى ارتفاع ضغط الدم للمحافظة على حرارة الجسم مما يسبب توتراً وإجهاداً عالياً لعضلة القلب وجدران الأوعية الدموية.

ولتجنب مخاطر ذلك نشرت صحيفة "فيلت" الألمانية على موقعها الإلكتروني بعض النصائح البسيطة والمفيدة إذ تؤكد "مؤسسة القلب" الألمانية، على ضرورة أن يراقب مرضى القلب النبض وضغط الدم لديهم بشكل منتظم خلال فصل الشتاء. بالإضافة إلى إتباع نظام غذائي صحي والحرص على تدفئة أجسامهم ومنازلهم والبقاء في غرف دافئة بدرجة حرارتها قريبة من 20 درجة مئوية، بالإضافة إلى التحرك كل ساعة داخل المنزل للمحافظة على حرارة الجسم.

ومن المهم أيضاً، بحسب موقع "دويتشه فيليه"، الوقاية من الإنفلونزا ونزلات البرد الشديدة، وقد يكون ذلك من خلال غسل اليدين بشكل متكرر خلال اليوم وتجنب ملامسة الوجه لمنع وصول فيروس المرض للعينين والفم فضلاً عن تدفئة الرأس والقدمين، كما ينصح بلقاح ضد الإنفلونزا ولكن بعد استشارة الطبيب.

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