لا تفوتها .. وصفة طبيعية لتبييض الأسنان الصفراء؟!

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يعاني البعض من إصفرار الأسنان، وذلك بسبب بعض العوامل الداخلية والخارجية مثل، التدخين، شرب القهوة، عدم العناية بالأسنان وتنظيفها بعد كل وجبة.

إليكم وصفة طبيعية قوية للتخلص من اصفرار الأسنان بشكل طبيعي من شأنها أن تمنحك بياض ناصع دون إلحاق الضرر باللثة.

المكونات:

1 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند

1ملعقة صغيرة من صودا الخبز

طريقة التحضير

قومي بمزج المكونين معا، ثم افركي أسنانك بإستخدام فرشاة أسنان ناعمة، يمكنك إضافة قطرة من الزيت العطري للنعناع لإنعاش النفس، طبقي هذه الوصفة مرتين في الأسبوع تفاديا لحدوث تهييج للثة الأسنان.