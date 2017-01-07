10 استخدامات سحرية لقشر الموز لم تتوقعيها يوماً!

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نشر موقع ثقافة وعلوم 10 استخدامات للموز قد تدهشك معرفتها وهي:

تلميع الأحذية: تساعد المياه والزيوت الطبيعية الموجودة في قشرة الموز على تنظيف الأحذية الجلدية، حيث تجعل الجلد لامعاً طرياً



تبييض الأسنان: فرك الجزء الداخلي ذو اللون الأبيض لقشرة الموز على الأسنان يجعلها أكثر بياضاً ولمعاناً

قناع للوجه: تحتوي قشرة الموز على إنزيمات تساعد على شد الجلد وترطيبه، لذا ينصح بعمل قناع منها على الوجه للحصول على بشرة نضرة.



لعلاج لدغة الحشرة: تساعد قشرة الموز على تخفيف الآلام الناتجة عن لدغات الباعوض والنمل وكذلك الطفح الجلدي والخدوش الصغيرة، كما تساعد أيضاً على علاجها.



علاج البثور: لعلاج البثور التي تظهر على الجلد يمكنك وضع قطعة من قشرة الموز على الجانب الخارجي ذو اللون الأصفر مع تثبيته بشريط لاصق، مع الحرص على استبدال القشرة بأخرى جديدة حتى يتم سقوط البثرة عن الجلد.



التخلص من حب الشباب: قم بفرك حب الشباب باستخدام الجانب الداخلي ذو اللون الأبيض لقشرة الموز، ثم اتركها عليها. وللحصول على نتائج جيدة لا تقدم على غسل الحبوب بعد إزالة قشرة الموز واكتفي فقط بالفرك.



تناولها ضمن وجبتك الغذائية لما تحتويه قشرة الموز من قيمة غذائية عالية وكذلك نكهة مميزة، يمكنك تناولها ضمن وجباتك الغذائية مثلما هو في آسيا والهند تحديداً، حيث تصبح عنصراً أساسياً في بعض الأطباق هناك.



تسميد وتلميع النباتات المنزلية يمكنك استخدام الجانب الداخلي لقشرة الموز في تلميع أوراق النباتات المنزلية، ولتغذية تلك النباتات يمكنك تقطيع القشرة قطعاً صغيرة واستخدامها كسماد بغرسها داخل الطمي بوعاء النبات حيث تساعد على محاربة حشرات "المن" التي تضر بالزرع.



تلميع الفضيات بعد تقطيع القشرة ووضعها في ماء ساخن يمكنك استخدام هذه القطع في تلميع الفضيات، حيث تحافظ قشرة الموز على رونقها وجمالها، ثم يتم مسحها بعد ذلك بقماشة نظيفة.



لطهي اللحوم: عند شي اللحوم يمكنك تتبيلها أولاً بإضافة قشر الموز المقطع صغيراً إلى عصير البصل والتوابل، حيث يساعد ذلك على عدم جفافها ويجعلها طرية، بالإضافة إلى النكهة اللذيذة التي تضاف إليها.