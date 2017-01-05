غسلت شعرها بالقهوة.. وما حدث بعد 30 دقيقة سيدفعك إلى تقليدها

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قد تُشعرك بعض الحيل الجمالية بالدهشة. إلا أنّ الكثير منها يساعدك على أن تتخلّي عن وسائل التجميل الصناعية لكي تحافظي على إطلالتك الجميلة بسرعة وسهولة.

وهذا ما فعلته الصحافية الأميركية فوبي وولر. فقد قرّرت أن تستبدل الشامبو التقليدي الخاص بها بمادة طبيعية.

لذا، قامت بتطبيق هذه الحيلة: بلّلت شعرها بالماء وقامت بتدليك فروة رأسها بلطف. وبعد ذلك مزجت القليل من بودرة القهوة مع الماء وبللت شعرها جيداً بالمزيج مع التدليك المستمر.

وبعد مرور 30 دقيقة، غسلت شعرها وشعرت بدهشة كبيرة عندما أصبحت خصلاته جافة وقالت: "لاحظت أنّ شعري أصبح براقاً أكثر من المعتاد. كما أنّه اكتسب لوناً مشرقاً وبات سهل التسريح. يبدو أن التدليك بالقهوة السائلة عاد بالكثير من الفوائد على فروة رأسي".

فإذا أردت أن تطبقي هذه الوصفة، لا تنسي أن تغلّفي شعرك بقبعة الاستحمام واحرصي على أن تعصريه جيداً قبل وضع قناع القهوة عليه.

ولا تنسي أنّ ذلك يعزّز دورة فروة رأسك الدموية ويحفّز نمو شعرك خلال وقت قصير ويمنع تساقطه.

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