أقوى وصفة طبيعية لملء فراغات الشعر في رأسك!

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تعتبر مشكلة تساقط الشعر من اكثر المشاكل التي تسبب إحراجاً للسيدة، وخاصة عن وجود فراغات بمقدمة الرأس. يرجع الأمر في الغالب إلى عدة أسباب صحية؛ كسوء التغذية وتغير الهرمونات أو استعمال الصبغات الكيماوية والمكواة والسشوار.. وتمشيطه بعنف.اليكم وصفة تساعدكم على القضاء على مشكلة تساقط شعر الرأس:

مكونات الوصفة:

4 فصوص ثوم مهروس.

حفنة من ورق جرجير مطحون.

2 ملعقة من زيت الخروع النقي.

طريقة التحضير:

* أمزج المكونات كلها معاً حتى الحصول على خليط متجانس.

* ضعه على فروة الرأس والأماكن التي بها فراغات، مع التدليك الجيد.

* يترك الخليط على الشعر لمدة 20 دقيقة ثم يغسل بالماء الفاتر.