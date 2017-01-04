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مكملات غذائية مهمة في الأشهر الأخيرة من الحمل

4
JANUARY
2017
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أظهرت دراسة كندية حديثة، علاقة بين نقص أحماض أوميغا 3 الدهنية، وتعرض الطفل للربو. وحسب الباحثين، فإن أحماض أوميغا 3 ضرورية لصحة الحامل وجنينها أثناء تطوره، كما تلعب دورا كبيرا في صحة الجهاز العصبي لدى الطفل.

كل مرحلة في فترة الحمل لها متطلباتها سواء نفسية أو صحية, وعندما تصلين أخيرا للثلث الأخير من الحمل عليكِ النظر إلى ما تأكلينه بحذر إضافي، فتقول نتائج الدراسة التي أجرتها جامعة واترلو الكندية

إن تناول الحامل أحماض أوميغا 3 الدهنية قد تحمي طفلك لاحقا من أمراض كثيرة أبرزها الربو، و وجدت الدراسة أن الحامل تحتاج الى جرعة من مكملات أحماض أوميغا خلال الأشهر الأخيرة من فترة الحمل.

شملت الأبحاث، نحو 700 إمرأة حامل، لمدة 24 أسبوعا من فترة الحمل و أول أسبوع من الولادة، وأظهرت نتائجها أن قلة وجود أحماض اوميغا في جسم الحامل، يضر الطفل ويزيد نسبة اصابته

بالربو، فتعتبر أحماض أوميغا ثلاثة نوع من الاحماض الأساسية التي يحتاجها الجسم لإتمام المهام الأساسية و مقاومة الأمراض المختلفة، وكانت أبحاث كثيرة أكدت فائدتها و أهميتها لصحة الحامل و صحة طفلها بعد الولادة و تعزيز مناعته، و بناء المخ و تشكل شبكية العين، بينما إذا كان طفلك لا يحصل على ما يكفي من أوميغا 3 قد يسبب هذا في زيادة معدلات الاكتئاب بعد الولادة، وضعف المناعة

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