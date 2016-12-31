ما سر وضع أسفنجة داخل الثلاجة؟! عندما تعلمين..ستقومين بالمثل

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يقوم الكثير من الأشخاص بالتخلص من بقايا الطعام الفائض، وقد يزيد هذا الأمر خلال فترة الأعياد والمناسبات والاحتفالات.



وذكر موقع "ميرور"، أن أنسب طريقة للحفاظ على الخضراوات والفاكهة أطول فترة ممكنة داخل الثلاجة هي وضع إسفنجة بداخلها، حيث تتمكن من امتصاص الرطوبة، التي تؤدي إلى تلف هذه المكونات الطازجة، وبالتالي تحافظ على الطعام لفترة أطول. وأضاف الموقع أيضًا أن الحفاظ على نظافة الثلاجة، يساعد على إبقاء الخضراوات والفاكهة طازجة، إلى جانب وضع الإسفنجة داخل الدرج المخصص لها يساعد في التخلص من البكتيريا والجراثيم .