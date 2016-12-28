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لهذه الأسباب يلاحقك الناموس أكثر من غيرك..

28
DECEMBER
2016
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د تلاحظين أنّ الناموس يلاحقك ويلسعك دون غيرك من الأشخاص. ولا شكّ في أن تتساءلين عن سبب ذلك. لذا اعلمي أن هذا يرتبط بعوامل مختلفة.
1 من تلك العوامل فئة الدم. فالأشخاص الذين ينتمون إلى فئة الدم O هم الأكثر عُرضةً للسعات الناموس ويليهم أصحاب الفئتين B وA.


2 كذلك يُعتبر الأشخاص الذين تنبعث من أجسامهم نسبة مرتفعة من ثاني أوكسيد الكربون، مثل النساء الحوامل، هدفاً مهماً لهذه الحشرات الطائرة التي يمكنها أن تتنّبه إلى ذلك على مسافة 50 متراً.


3 وينجذب الناموس أيضاً إلى رائحة بعض المواد التي يحتوي عليها العرق مثل حمض اللبنيك وحمض اليوريك والأمونياك. كما أنه يهاجم الأجسام التي تنبعث منها الحرارة.


4 وقد أظهرت دراسة أجريت أخيراً أنّ بعض أنواع البكتيريا التي تنمو على جلد القدمين والكاحلين تعزّز لسعات الناموس.


5 وأشار الخبير الأميركي جايمس داي أنّ الملابس السوداء والكحلية والحمراء تساعد هذه الحشرات على تحديد مكان فريستها بدقة أكبر.


6 كما لفتت أبحاث جينية إلى أنّ الاستعداد الجيني يشكل السبب الأكثر أهمية في ما يتعلق بجذب الناموس.


وفي المقابل، توصل باحثون من مختبر «روثامستيد ريسيرش» البريطاني إلى أنّ بعض الأجسام تفرز مواد طبيعية تُبعد خطر هذه الحشرات المزعجة.

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