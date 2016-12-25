حيل بسيطة وطبيعية للتخلص من سواد البشرة!

A + A -

يعاني العديد من الناس من مشكلة السواد في بعض مناطق الجسم، وقد يكون استعمال للمواد الكيماوية له دور في ذلك.

لذا إليكم مجموعة من العلاجات الطبيعية والمتوفرة للتخلص من هذا السواد الغير مرغوب به نهائياً.

1- الصبار أو الألوفيرا: هاتان المادتان تعتبران مبيضاً طبيعياً لأنها غنية بالأحماض الأمينية والفيتامينات المرطبة للجسم.

استخرجوا الجل المتواجد بالألوفيرا، قوموا بعملية تدليك بسيط على المنطقة السوداء، اتركوها مدة 20 دقيقة، ثم اغسلوها بالماء. قوموا بهذه العملية عدة مرات في الأسبوع للحصول على النتيجة.

2- الحليب: فهو غني بالأحماض وبالفيتامينات التي تساعد على إزالة اللون الأسود بالبشرة على مستوى الإبطين.

ولتحضير هذه الخلطة ستحتاجون إلى: 2 ملاعق كبيرة من الحليب، 1 ملعقة كبيرة من الدقيق، 1 ملعقة كبيرة من الجبن الأبيض.

امزجوا جميع المواد معاً للحصول على عجين خفيف، ضعوه على الإبطين واتركوه مدة 15 دقيقة، ثم اغسلوه بالماء.