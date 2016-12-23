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ظل يعاني من ألم المعدة لمدة عامين.. ما إكتشفه الأطباء أرعبهم!

23
DECEMBER
2016
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في الصين أمضى رجل بالغ من العمر 38 سنة سنتين يعاني من أوجاع شديدة في المعدة. كما أصيب بفقر دم وبفقدان شهيّة سبّبا له القلق. وتراجعت صحّته بسرعة عندما تفاقمت هذه العوارض.

 


كان الرجل يعاني من أوجاع في البطن لا تُحتَمَل وكان يتقيّأ باستمرار ويشعر بالضعف كما فقد وزنه بسرعة.

 


فاستشار عدة أطباء أرسلوه إلى قسم الأمراض المعدية في مستشفى جامعة رينمين في مدينة شيان في الصين. بعد الفحوصات الأولى ذُهِل الأطبّاء عندما اكتشفوا سبب هذه المشاكل: دودة شريطية طولها 6 أمتار!

 


اعترف الرجل أنه كان يحبّ تناول لحم العجل النيء وهذه الدودة تنمو في اللحوم الملوّثة ودخلت إلى جسمه على شكل يرقة وسافرت إلى معدته ثم تمسّكت بأمعائه الدقيقة حيث عاشت لمدّة سنتين!

 


تمرّ العدوى بالدودة الشريطية بشكل غير مرئيّ بشكل عام ولا تسبّب سوى غثيان خفيف أو شعور بالشبع. من الشائع أن يتم الإصابة بها عندما نأكل اللحمة النيئة أو اللحمة غير المطهوّة بشكل كافٍ!

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