وصفة طبيعة للقضاء على الشعر الزائد نهائياً!

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قولوا وداعاً لليزر مع هذه الوصفة السحرية!

شاشة نيوز - وكالات - من اكثر ما تعاني منه السيدات هو الشعر الزائد في معظم مناطق الجسم، الأمر الذي يوجب عليهن نزعه كلما عاد و نما مجدداً.

إليكم وصفة طبيعية مثل مفعول الليزر لتتخلص من الشعر الزائد نهائياً.

مكونات الوصفة:-

*1 بياض البيض

* ½ ملعقة كبيرة من دقيق الذرة

* سكر 1 ملعقة كبيرة

طريقة التحضير:-

*امزج جميع المكونات حتى تحصل على خليط متجانس وناعم.

*طبق المزيج على الأماكن المراد علاجها واتركه لمدة 25 دقيقة حتى يجف تماماً.

*انزع القناع بقوة لنتف الشعر من جذوره.

*كرر هذه العملية 3 مرات في الأسبوع لضمان نتائج أفضل.