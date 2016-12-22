وصفة طبيعة للقضاء على الشعر الزائد نهائياً!

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قولوا وداعاً لليزر مع هذه الوصفة السحرية!
شاشة نيوز - وكالات - من اكثر ما تعاني منه السيدات هو الشعر الزائد في معظم مناطق الجسم، الأمر الذي يوجب عليهن نزعه كلما عاد و نما مجدداً.
إليكم وصفة طبيعية مثل مفعول الليزر لتتخلص من الشعر الزائد نهائياً.
مكونات الوصفة:-
*1 بياض البيض
* ½ ملعقة كبيرة من دقيق الذرة
* سكر 1 ملعقة كبيرة
طريقة التحضير:-
*امزج جميع المكونات حتى تحصل على خليط متجانس وناعم.
*طبق المزيج على الأماكن المراد علاجها واتركه لمدة 25 دقيقة حتى يجف تماماً.
*انزع القناع بقوة لنتف الشعر من جذوره.
*كرر هذه العملية 3 مرات في الأسبوع لضمان نتائج أفضل.