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بالصور - بعد وفاء الكيلاني، مذيعة أخرى تحتفل بزفافها.. والعريس متزوج ومفاجآة كبيرة!

13
MAY
2017
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كشفت الإعلامية إيمان أبو طالب أنها ستدخل القفص الذهبي في غضون أيام قليلة مع العميد الناطق العسكري السابق العميد محمد سمير، وذلك بعد أيام على عقد قران زميلتها وفاء الكيلاني على النجم السوري تيم حسن.
 
ومن المقرر أن يقام حفل الزفاف في أحد الفنادق الكبرى في العاصمة المصرية القاهرة، فور انتهاء التحضيرات، علماً أن العريس تزوج في عام 2016 من الإعلامية المصرية مروة سعيد، من دون اعلان عن طلاقهما حتى الأن.
 
وبدأت أبو طالب (37 عاماً) مشوارها الإعلامي كمراسلة لقنوات دبي والكويت والبحرين. وأنهت تعاقدها منذ فترة مع قناة "إم بي سي مصر" بعد أن قدمت موسمين متتاليين من برنامج "نواب مصر".
 
يُشار إلى أن ها في عام 2007 تزوجت من شريف أحمد محمد، لكن هذا الزواج لم يدم طويلاً بل ووصل إلى المحاكم بعد ذلك. ولديها طفلان من زوجها الأول وهما نادين وأحمد.
 
وتواجدت فى عالم التمثيل من خلال بعض الأفلام والمسلسلات ومنها فيلم " من أول السطر" بجانب فريق واما، وشاركت فى مسلسل "ظرف أسود" مع عمرو يوسف، كما ظهرت بدور المذيعة في فيلمي "سالم أبو أخته" و"أبو العربي".
 
 (لها)
 
 
 
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