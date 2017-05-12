بالصور - تعرفوا للمرة الأولى الى نورهان ابنة ملكة جمال الكون جورجينا رزق ووليد توفيق

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انتشرت عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وصفحات معجبي الفنان وليد توفيق صورة ابنته نورهان من زوجته "ملكة جمال الكون" سابقاً جورجينا رزق.

وانهالت التعليقات متغزلةً بجمال نورهان، لافتةً الى شبهها الكبير بوالدتها التي كانت الفتاة الأولى في الشرق الأوسط التي تحصل على لقب "ملكة جمال الكون" في عام 1971، بعد أن توجت ملكة جمال لبنان في عام 1970.

وتزوجت رزق بعد زواجها الأول من حسن سلامة، بـ"النجم العربي" وليد توفيق في بداية التسعينات من القرن الماضي، وأنجبت منه نورهان ووليد جونيور.

وفي مقابلة سابقة قال المطرب اللبناني لـ"لها" رداً على سؤال حول كتابة مذكراته مع زوجته جورجينا رزق: "هذا الأمر عرض علينا عشرات المرات، وبمقابل مادي مغرٍ، لكننا رفضناه بشدة، فجورجينا قررت أن تعتزل الفن بإرادتها، واستغنت عن الشهرة من أجل أولادنا".

(لها)