طلق زوجته بسبب تيم حسن ووفاء الكيلاني.. إليكم ما حصل!

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أقدم رجلٌ أردني على تطليق زوجته، بعدما وجدها تبكي بسبب زواج الممثل السوري تيم حسن والإعلامية المصرية وفاء الكيلاني.

وفي التفاصيل، عاد الزوج الى منزله في محافظة الزرقاء في الاردن، فوجد زوجته تبكي بحرقة في غرفتها، وهي تحمل هاتفها، فسألها مرات عديدة عن السبب، ظنّاً منه أن أمراً ما أصاب أحد أفراد العائلة أو المقربين منهما، لكنّها لم تجبه.

ثمّ اتصلت شقيقة الزوج به، وسألته مستغربةً، عن تدوينة زوجته على "فايسبوك" بأنّها حزينة للغاية بعد زواج فارس أحلامها تيم من وفاء، التي خطفته منها، وانهالت على الأخيرة بالشتائم.

من جهته، دخل الزوج بسرعة الى الغرفة وواجه زوجته بالموضوع، فأجابته بعد صمت أنها كانت تحلم بأن يصبح رومانسي ولو لمرّة مثل حسن.

الأمر أشعر الزوج بالإهانة، فاشتعل الخلاف، ليقوم الرجل بتطليق شريكته، ويطلب منها العودة الى منزل ذويها.

(لها)